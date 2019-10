Sicurezza urbana, sottoscritto un patto per il contrasto alla criminalità

Presenti anche il Prefetto, Maria Teresa Cucinotta, l’assessore regionale Sebastiano Leo e il sindaco Gianni Stefano.

È stato siglato questo pomeriggio, nel Salone degli Specchi della Prefettura, il “Patto per la sicurezza urbana, per la sicurezza integrata, per lo sviluppo del territorio e per la promozione di un sistema di sicurezza partecipata” della città di Casarano. Il documento, elaborato sulla base delle direttive del Ministero dell’Interno in materia di sicurezza delle città, arriva a qualche giorno di distanza dall’agguato a colpi di kalashnikov ai danni di Antonio Amin Afendi e a tre anni dall’omicidio del boss Augustino Potenza e prevede un processo complesso di partecipazione alla gestione della sicurezza ai diversi livelli della realtà casaranese, perseguendo la finalità di incrementare i servizi di controllo e di valorizzazione delle specificità socio-economiche, ponendo le basi per uno sviluppo sano del territorio.

Nel corso della cerimonia, alla quale hanno partecipato le massime autorità provinciali, il Prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta, ha sottolineato la soddisfazione per l’unità di intenti sottesa nel documento e ha rimarcato come, mediante l’attuazione di politiche di promozione della sicurezza dei cittadini, l’individuazione di strumenti idonei a favorire azioni di sviluppo industriale, la prevenzione amministrativa dell’illegalità e il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione, la città di Casarano potrà certamente beneficiare degli impegni assunti dai sottoscrittori e dai soggetti aderenti.