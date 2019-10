Concessioni balneari, centrodestra in coro: "Comune proceda a proroga automatica"

I consiglieri del centrodestra in una nota unitaria chiedono al sindaco di non disattendere le leggi nazionali e regionali e di procedere alla proroga automatica delle concessioni balneari.

Concessioni balneari: il centrodestra leccese chiede al Comune la proroga automatica. I consiglieri di opposizione, Luciano Battista, Saverio Congedo, Roberto Giordano Anguilla, Gianmaria Greco, Andrea Guido, Rino Martini, Giorgio Pala, Andrea Pasquino, Oronzino Tramacere, in una nota unitaria sollecitano Palazzo Carafa all’azione: "Sulla valorizzazione e sullo sviluppo delle marine, sulla pianificazione costiera, sui modelli di fruizione del turismo balneare, si possono avere visioni e idee diverse – precisano -, così come è assolutamente legittimo, anzi doveroso, che il sindaco Salvemini e la sua maggioranza tengano fede al programma e agli impegni assunti in campagna elettorale”.

I consiglieri di centrodestra trovano discutibile “disattendere leggi nazionali e regionali che possono essere non condivise e criticate, ma che certamente non possono essere ignorate in quanto non attengono alla discrezionalità o all’arbitrio di sindaci o giunte comunali. Ciò che viene definito ‘diktat’ è in realtà la richiesta di rispetto della legge che la Regione, ente sovraordinato titolare delle competenze in materia di demanio marittimo, rivolge alle amministrazioni comunali, enti delegati alla gestione”.

“La Legge di Bilancio 30/12/18 n. 145 – proseguono - prevede la proroga delle concessioni demaniali per 15 anni, senza lasciare margini di discrezionalità alla Regione Puglia e, per essa, ai Comuni Costieri che ne esercitano il potere in delega. Pertanto – rilanciano -, il Comune di Lecce e, in particolare, i dirigenti preposti, sono obbligati, nella permanenza dei requisiti in capo al singolo concessionario, all’immediato rispetto della Legge prorogando i titoli in essere. La mancata o ritardata applicazione di una Legge dello Stato ne rappresenterà una consapevole violazione e, quindi, una condotta potrebbe essere rilevante anche sotto il profilo legale”.