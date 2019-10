Football Americano: riparte l'avventura in 7League per i Salento Spiders

I Salento Spiders ai nastri di partenza del prossimo campionato nazionale CSI di football americano.

Buoni propositi e grande impegno per la rinata formazione leccese, che vuole sorprendere sin dall’inizio della stagione sportiva.

Ad un anno, dalla ripresa delle attività, riparte quindi l’avventura in 7League, contro formazioni blasonate e dalla grande esperienza. Due i gironi nazionali: uno Nord che comprende 6 squadre e uno Sud che ne comprende 7. Sono previste 4 partite per ogni compagine. Passano alle fasi finali con eliminazione diretta le prime 3 squadre di ogni girone. La finale si terrà, a fine gennaio, presso il “Guelfi stadium” di Firenze.

Esordio in campionato per i Salento Spiders il 17 novembre, ed è subito trasferta derby contro i Navy Seals Bari. A seguire, il primo dicembre sfida a Salerno contro i Valle d’Irno Renegades. L’otto dicembre primo match interno contro i Salerno Eagles. Chiusura d’anno, il 22 dicembre contro i campioni in carica Napoli 82’ers.

Le partite in casa degli Spiders si giocheranno al centro sportivo di Lequile - zona industriale.