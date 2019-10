Museo della Memoria, affidati i lavori di riqualificazione

La Regione finanzia con 33 mila euro la salvaguardia dei tre murales di Zvi Miller.

L’amministrazione comunale di Nardò ha affidato alla ditta Lecci Costruzioni & Co. di Matino i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del Museo della Memoria e dell’Accoglienza di Santa Maria al Bagno. Com’è noto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato al Comune di Nardò un contributo di 130 mila euro per la realizzazione di progetti relativi all’efficientamento energetico e allo sviluppo sostenibile, in particolare degli edifici pubblici. Si tratta di risorse previste dal decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”), poi convertito con la legge n. 58 del 28 giugno 2019. L’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare queste somme per il Museo della Memoria, visto che l’immobile che lo ospita presenta elementi di deterioramento strutturale e non risulta perfettamente adeguato dal punto di vista energetico e della sostenibilità. Il progetto, dell’importo di 178 mila 250 euro, è stato redatto dall’ingegnere Vincenzo Urso. L’amministrazione ha previsto la copertura dell’importo eccedente il finanziamento, cioè 48 mila 250 euro, con le risorse del D.M. 16 febbraio 2016 (cosiddetto “Conto Termico”). L’affidamento è avvenuto con il ribasso del 36,2% (oltre oneri e Iva) e quindi per complessivi 100 mila 688 euro.

Le novità per il Museo, infatti, non finiscono qui perché la Regione Puglia ha finanziato con 33 mila euro (derivanti dalla strategia “La cultura si fa strada”) il progetto di salvaguardia e conservazione dei tre murales dell’artista ebreo-rumeno Zvi Miller sui quali il Museo è nato, raffiguranti il candelabro a sette braccia (la Menorah, simbolo di fede e di speranza), una moltitudine di persone che muove dal Salento verso la Terra Promessa, un soldato armato con divisa inglese e una giovane donna che pronuncia la frase “Pithu she’arim”, cioè “aprite le porte”. Unici nel loro genere, si caratterizzano per l’alto valore documentale, essendo la sola testimonianza di tipo grafico esistente in Europa dell’Aliyah Bet, del viaggio che all’indomani della guerra condusse i sopravvissuti ebrei nella Terra Promessa. Ad oltre dieci anni dal restauro, si rende necessario un ulteriore intervento di consolidamento dei graffiti che presentano qualche segno di sofferenza e di distacco. Il progetto, redatto dall’ingegnere Nicola D’Alessandro e da Nori Meo Evoli, consulente per gli interventi di restauro, prevede la realizzazione di un infisso di chiusura per la sala murales, di un sistema di monitoraggio dei parametri ambientali (in grado di segnalare eventuali situazioni di scostamento dai parametri programmati di temperatura e umidità e di attivare in conseguenza le opportune regolazioni dell’impianto e dell’afflusso dei visitatori) e specifiche attività di consolidamento e restauro conservativo.