Incontro tra Rettori: Zara a confronto col suo successore Pollice

Ieri si è svolto nella sala dei delegati del Rettorato dell’Università del Salento, un incontro tra il Rettore uscente Vincenzo Zara e quello entrante Fabio Pollice alla presenza delle rispettive squadre di Governo.

Nell’occasione, il Rettore Zara, ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati accanto nei sei anni di rettorato e che hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi istituzionali.

“Nel sessennio appena trascorso sono state create le condizioni per un lavoro di squadra con l’unico fine di far crescere la nostra Istituzione – ha affermato Zara. - Molte Colleghe e Colleghi hanno lavorato fianco a fianco con assoluto spirito di servizio, in condizioni spesso difficili, come, per esempio, durante il primo triennio di attività. Per questo a tutti voi va il mio sincero ringraziamento. Insieme siamo riusciti a promuovere quel cambiamento culturale che, ritengo, venga addirittura prima del perseguimento delle missioni istituzionali: sentirsi parte di questa Accademia ed esserne fieri. Questo è il primo passo verso un cambiamento che dalla nostra comunità si riverbera all’esterno. Questo significa anche lavorare in maniera costruttiva. Sono certo che si continuerà in questa direzione in modo che UniSalento possa ottenere il ruolo che merita a livello territoriale e nazionale. Un augurio sincero va al Prof. Pollice che sono certo saprà guidare nel migliore dei modi la nostra Università. È essenziale che, soprattutto nella prima fase del suo mandato, senta la squadra di governo vicina così da avere il supporto necessario per affrontare le importanti sfide che lo attendono”.