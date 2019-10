Non comunica la presenza di 8 ospiti nella struttura ricettiva: denunciato gestore

Controllo della polizia di Gallipoli in una struttura ricettiva del centro storico della Città Bella.

La squadra amministrativa del Commissariato di P.S. di Gallipoli ha denunciato il gestore di un appartamento sito nel centro storico di Gallipoli per non aver comunicato alla Questura di Lecce, territorialmente competente, le generalità dei villeggianti.