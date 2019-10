Maglie, taglio delle strisce blu: sit-in degli ausiliari davanti al Municipio

Sit-in degli addetti al controllo sosta a pagamento davanti al Municipio: hanno incrociato le braccia per l’intero turno di lavoro. I segretari provinciali Uiltucs Perrone e Palermo: “Col nuovo appalto è a rischio il futuro di questi lavoratori”.

Hanno incrociato le braccia per l’intero turno di lavoro i sei addetti al controllo della sosta a pagamento nel comune di Maglie, che nel corso della mattinata hanno tenuto un sit-in di protesta sotto il municipio, in piazza Aldo Moro. Si tratta di cinque ausiliari del traffico e un amministrativo, tutti dipendenti della società partecipata MTA Servizi spa e fortemente preoccupati per il loro futuro in vista dell’affidamento del nuovo appalto del servizio.

La giornata di sciopero è stata infatti indetta dal sindacato Uiltucs-Uil per contestare l’impianto del nuovo bando di gara predisposto dal Comune di Maglie, già pubblicato ma non ancora aggiudicato, inerente l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a raso a pagamento e considerato penalizzante per i lavoratori.

«Il bando - spiegano i segretari della Uiltucs di Lecce Antonella Perrone e Antonio Palermo – prevede diminuzione delle fasce orarie di lavoro, una frammentazione dei servizi rispetto a quelli affidati al gestore attuale Mta e un taglio drastico del monte-ore lavorativo per il personale, che passerebbe da 40 ore settimanali a circa 21 ore, secondo i nostri calcoli. A fronte di ciò, la spesa complessiva prevista per il costo del personale passa da 131mila euro a 70mila per gli ausiliari addetti al controllo sosta (-49%) e da 41mila519 euro a 35mila euro per personale amministrativo (-15%). Risulta quindi evidente che il costo complessivo del personale rasenta i valori minimi previsti dal Ccnl di settore che non consentiranno, con il part-time che ne consegue, l’adeguata copertura del servizio (almeno due operatori al giorno). Qui c’è in gioco il futuro di questi lavoratori e delle loro famiglie – concludono – per questo ci auguriamo una convocazione urgente da parte dell’amministrazione comunale».