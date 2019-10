Torna in Italia per sposarsi e ad attenderlo trova i carabinieri: in carcere 33enne

L'uomo residente in Germania deve espiare sei mesi di carcere.



Torna in paese per sposarsi ma ad attenderlo ci sono i carabinieri che lo arrestano e lo accompagnano in carcere. Il protagonista è un 33enne di Torre Santa Susanna residente in Germania che deve espiare la pena di 6 mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare, reato commesso nell’arco temporale tra il 2012 e il 2014.

L'uomo aveva organizzato tutto per il matrimonio, aveva anche fatto comparire la pubblicazione in chiesa ma non sapeva che ad attenderlo in Italia c'erano anche i carabinieri della stazione di Santa Susanna con in mano l'ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Brindisi. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato presso il carcere di Brindisi.