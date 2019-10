Ottobre va via con il caldo: da domani arriva l'instabilità

Ultimo giorno di ottobre caratterizzato da locale instabilità e temperature in ulteriore lieve calo, ma ancora su valori piuttosto miti di giorno, soprattutto lungo il versante ionico.

Termina così uno tra i più anomali mesi di ottobre della storia meteo-climatica salentina. Poche variazioni: sereno o poco nuvoloso al risveglio, cielo irregolarmente nuvoloso con ancora rischio di instabilità più probabile su zone ioniche e interne. Temperature in ulteriore flessione (max 16-22°, min 10-14°). Vento in rotazione da Nord con rinforzi sul settore centro-orientale. Mari quasi calmi, poco mosso l’Adriatico.



Da domani al via un lungo weekend in compagnia della variabilità e dell'instabilità. Da sabato scirocco per diversi giorni.



Supermeteo