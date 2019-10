Lecce cuore e volontà ma Ramirez beffa i giallorossi: pari amaro con la Samp

Contro la Sampdoria arriva un pareggio amaro all’ultimo minuto col gol di Ramirez dopo la rete in apertura di Lapadula.

Genova, stadio “L.Ferraris” - Un Lecce, cuore e volontà, subisce il pareggio in pieno recupero e porta via un solo punto da Genova. Un risultato, il terzo utile consecutivo, che muove la classifica ma lascia un po' l'amaro in bocca per la vittoria sfuggita nel finale, nonostante l'inferiorità numerica.

Avvio di gara vivace. I padroni di casa si spingono in avanti con Bonazzoli, ma all'8 minuto è il Lecce a passare in vantaggio con l'uno due in area, di gran classe tra Lapadula e Shakov, che permette all'attaccante italiano di superare Audero in uscita, con un diagonale di precisione che si insacca all'angolino basso.

La Sampdoria ferita, prova a reagire. Al 14' Gabriel fa buona guardia su Quagliarella. Sul rapido capovolgimento di fronte, Petriccione spaventa l'estremo difensore doriano con una conclusione di poco oltre la traversa.

Al 21' la formazione di Ranieri prova ad impensierire il portiere salentino con due conclusioni dal limite dell'area.

Il ritmo di gara resta alto, il Lecce controlla e si rende insidioso al 35' con un tentativo dalla lunga distanza di Petriccione. La Sampdoria risponde con Bonazzoli al 40' ma Gabriel è reattivo e con un scatto felino devia in angolo. Al 44' nuovo brivido per la porta leccese, con Viera che da pochi passi non riesce a trasformare in rete la spizzata di Quagliarella.

Superato il pericolo, i giallorossi si riportano in attacco: Falco centra la traversa, sulla ribattuta Ferrari colpisce la sfera col costato ma l'arbitro vede braccio e assegna il rigore. Tra le proteste dei locali, interviene il Var a sconfessare la decisione del direttore di gara. Nulla di fatto e squadre al riposo con il Lecce in vantaggio.

Al rientro in campo, Ranieri cambia assetto offensivo della Sampdoria mandando in campo Gaston Ramirez al posto di Barreto. Il Lecce è aggressivo e crea pericoli con le ripartenze Falco – Lapadula. Intorno alla mezz'ora i tecnici operano due sostituzioni per parte. Al '72 Tachtsidis va a contatto con Rigoni, per l'arbitro è fallo e secondo giallo per il greco che va anzitempo negli spogliatoi lasciando il Lecce in dieci uomini. Il match diventa più spigoloso. Mister Liverani compatta la squadra spostando Petriccione play con Tabanelli e Mancosu ai lati. La Sampdoria aumenta il forcing offensivo, Quagliarella al minuto 82' è pericoloso di tacco, la difesa salentina salva. Il Lecce alza le barricate, difende con tutti gli effettivi, ma al 91' il muro giallorosso crolla sugli sviluppi d'angolo con il colpo di testa di Ramirez che supera la linea di porta, nonostante il tentativo disperato di Petriccione.

SAMPDORIA – LECCE 1 a 1

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Depaoli, Ferrari, Colley, Murru, Viera, Ekdal, Barreto (Ramirez), Bertolacci (65' Leris), Bonazzoli (65' Rigoni), Quagliarella. A disposizione: Avogadri, Augello, Bereszynski, Chabot, Falcone, Jankto, Caprari, Murillo, Ramirez, Rigoni, Gabbiadini. All. Ranieri

LECCE (4-3-1-2): Gabriel, Meccariello (86' Rispoli), Lucioni, Rossettini, Dell'Orco, Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli, Shakhov (68' Mancosu), Falco, Lapadula (68' Babacar). A disposizione: Vigorito, Vera, Calderoni, Riccardi, Rispoli, Imbula, Mancosu, La Mantia, Dumancic, Babacar. All. Liverani

ARBITRO: Massa di Imperia, assistenti: Tegoni di Milano e Caliari di Legnago, IV uomo: Di Martino di Teramo, Var: Di Paolo di Avezzano.

MARCATORI: 8' Lapadula, 91' Ramirez

Note - ammoniti al 28' Ekdal (S), al 43' Petriccione (L), 45' Tachtsidis (L), 51' Meccariello (L), 55' Ferrari (S), al 74' Viera (S), al 76' Depaoli (S); espulso al 73' Tachtsidis.

Andrea Tafuro.