Travolto da un'auto mentre esce da scuola: grave un bimbo di quattro anni

L’incidente è avvenuto questa mattina in via Gorizia a Galatina.

È stato travolto da un’auto mentre usciva dalla scuola dell’infanzia il bimbo di 4 anni, ricoverato al “Fazzi” di Lecce, in prognosi riservata dopo l’incidente avvenuto questa mattina a Galatina, in via Gorizia.

Colpito dal veicolo, una Fiat 600, condotta da una donna del posto, il piccolo è stato sbalzato sull’asfalto e ha battuto la testa sull’asfalto: la dinamica esatta dell’accaduto è in fase di ricostruzione.