Un pugno in faccia all’agente della Polfer, 46enne arrestato sul treno Lecce-Roma

L’uomo, originario della Provincia di Lecce, era in forte stato di agitazione.

Prende a pugni un agente della Polfer e una guardia giurata a bordo del treno Frecciargento Lecce-Bari-Roma. È accaduto ieri pomeriggio a Bari, durante l’operazione “Alto Impatto”, svoltasi ieri nelle zone controllate dal Compartimento della Polizia ferroviaria per Puglia, Basilicata e Molise e che ha visto impegnati in particolare gli agenti della Polfer di Bari Centrale. Saliti sul treno, gli agenti sono intervenuti per placare un uomo in forte stato di agitazione, che infastidiva i viaggiatori. La reazione è stata violenta: l’uomo ha colpito con un pugno in pieno viso uno degli agenti, mentre una guardia giurata è stata raggiunta da un pugno allo zigomo. L'aggressore, un 46enne salentino, è stato trasferito negli uffici del Reparto Operativo ed arrestato per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'agente ferito è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico alle ossa nasali.