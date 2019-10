Per sfuggire ai carabinieri perde il controllo e si capovolge con l'auto: a bordo aveva cocaina

Il giovane, un 22enne tarantino, ha tentato di evitare le verifiche dei carabinieri ma si è reso protagonista di un incidente: i militari lo hanno poi trovato in possesso di 25 grammi di cocaina.

Ha tentato di eludere le verifiche dei carabinieri, il 22enne di Taranto, Antonio Muscoso, che ha ingaggiato una spericolata fuga con inseguimento, finendo per perdere il controllo della sua Fiat 500 e capovolgendosi sull’asfalto: è accaduto nelle scorse ore, sulla ss 7 che collega Taranto a Brindisi, all’altezza di Oria.