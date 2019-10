Studenti in ritardo per colpa delle Sud Est, i sindaci chiedono interventi

Segnalati numerosi disservizi per i trasporti scolastici nella zona di Taviano, Racale e Melissano.

“Il servizio di trasporto in pullman per gli studenti di Racale, Melissano e Taviano è oltremodo disagevole”. A scriverlo i tre sindaci dei Comuni interessati, cioè Giuseppe Tanisi, Donato Metallo e Alessandro Conte, in una lettera inviata al Prefetto, al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al Presidente della Provincia, Stefano Minerva, all’assessore regionale ai trasporti, Giovanni Giannini, alle Ferrovie del Sud Est e al dirigente FSE.

“Giornalmente -sottolineano i sindaci- vengono segnalati disservizi imputabili alla società Ferrovie del Sud Est a scapito degli studenti pendolari. Succede molto spesso che non vengano rispettate le corse prestabilite e che vengano effettuate con molto ritardo o che i mezzi siano estremamente affollati, tanto da non permetterne l’utilizzo da parte degli studenti”.