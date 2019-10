Festa dell'Unità nazionale, aeroporto di Galatina apre al pubblico

"Forze Armate: uno Straordinario quotidiano”: questo il messaggio del Ministero della Difesa in occasione del giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate.

Lunedì 4 novembre, in occasione del giorno dell’Unità Nazionale e della giornata delle Forze Armate, la base aerea di Galatina, sede del 61° Stormo e del 10° Reparto Manutenzione Velivoli, sarà aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 12, con ingresso sulla strada per “Torrepinta”.

L'evento rappresenta una ghiotta opportunità per tutti gli appassionati dell’Arma Azzurra che potranno assistere, a distanza di sicurezza, alle fasi di decollo e atterraggio degli aerei in dotazione alla scuola di volo salentina. Inoltre, piloti e tecnici illustreranno il funzionamento dei velivoli impiegati per addestrare gli allievi: gli MB339, nelle versioni "alpha" e "charlie", e l'avanzato T346A.

Il 61° Stormo ha il compito di provvedere all’addestramento al volo su aviogetti: di fase II - Primary Pilot Training, comune a tutti gli allievi piloti militari, finalizzata alla individuazione delle linee su cui voleranno (fighters, pilotaggio remoto RPA, elicotteri, trasporto); di fase III – Specialized Pilot Training, rivolta esclusivamente agli allievi piloti selezionati per le linee “Fighter” e “RPA”, si conclude con il conseguimento del Brevetto di Pilota Militare (aquila turrita); di fase IV - Lead In to Fighter Training – LIFT, propedeutica al successivo impiego sui velivoli Fighters.