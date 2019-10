Lecce, c'è la Samp al "Ferraris", Liverani medita qualche cambio: probabili formazioni

Rispoli per Meccariello, Tabanelli per Majer e Falco per Mancosu potrebbero essere le novità dei giallorossi a Marassi.

Sarà un Lecce abbastanza diverso quello che scenderà in campo alle ore 21 al “Ferraris” di Genova contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Liverani non potrà contare su Farias, Majer e Benzar e, visti i tre turni di campionati così ravvicinati, potrebbe mettere mano al turnover.

Davanti a Gabriel, Rispoli potrebbe rilevare Meccariello, uscito malconcio dal pari di sabato contro la Juventus. Conferma per Calderoni Lucioni e Rossettini; Tabanelli prende il posto di Majer in mezzo al campo, insieme a Tachtsidis e Petriccione. In avanti possibile almeno un tempo di riposo per Mancosu: Liverani pensa ad un tridente composto dal rientrante Falco insieme a La Mantia e Lapadula.

Gli unici due dubbi per Ranieri, che non potrà utilizzare Seculin, ai box per un lieve infortunio, riguardano i ballottaggi tra Gabbiadini e Bonazzoli (quest’ultimo lievemente favorito) e tra Jankto e Ramirez. Per il resto, davanti ad Audero, dovrebbe schierare la difesa a quattro con Bereszynski, Murillo, Colley e Murru; in mezzo al campo il quartetto Rigoni-Vieira-Ekdal-Jankto con Quagliarella e Bonazzoli in avanti.

Fischio d’inizio alle 21, arbitra Massa di Imperia.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Rigoni, Vieira, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Falco, Lapadula, La Mantia.