Nodo via Pellico, ok alla variante in Commissione: diventerà strada pubblica

Avviato l'iter per aprire al traffico la strada oggetto di un contenzioso che dura da anni.

Via Silvio Pellico, l'asse viario chiuso da tempo in zona San Pio va verso l'espropriazione. L'asse viario è al centro da anni di un contenzioso tra il Comune e la ditta privata proprietaria di un lotto di terreno adiacente in cui doveva sorgere una struttura ricettiva. La chiusura alle auto crea non pochi problemi agli abitanti del quartiere che in più occasioni hanno sollecitato un intervento da parte dell'amministrazione. Oggi la questione è approdata in Commissione Urbanistica e potrebbe presto sbloccarsi per effetto dell'approvazione di una variante che apre l'iter che trasformerà via Pellico in strada pubblica.