San Donato, apre la Biblioteca di Città: oggi l'inaugurazione

Appuntamento questa sera a pèartire dalle 17 per la cerimonia di intitolazione della biblioteca al poeta sandonatese, prematuramente scomparso, Gino Perrone.



Grande attesa per un pomeriggio all’insegna della cultura nella neo-nata città d’arte di San Donato di Lecce. La Biblioteca di Città, collocata nell’edificio storico, già ex sede municipale, domani, verrà intitolata al poeta sandonatese, prematuramente scomparso, Gino Perrone.

Il pomeriggio in biblioteca, molto ricco in termini di proposte e contenuti, prenderà l’avvio alle 17, con il laboratorio “In biblioteca per giocare con le storie”, a cura della maestra Clara Russo, che proporrà la lettura animata di “PIPPOLOTECA??? La biblioteca delle meraviglie” – di Lorenz Pauli e un significativo omaggio a Gianni Rodari, nel centenario della sua nascita, attraverso la lettura di alcune storie tratte dal suo “Tante storie per giocare”.

A seguire, alle 19, la cerimonia ufficiale di intitolazione della biblioteca, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Loredana Capone e della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di San Cesario- San Donato, Prof. Rossella Verrienti.

La nostra biblioteca, come sottolinea il sindaco Alessandro Quarta, conta 10000 volumi e oggi viene restituita alla città in un nuovo format, quello di uno spazio vivo in cui si crea comunità e si promuove la cultura attraverso esperienze socializzanti. Viva soddisfazione per il nuovo progetto socio-culturale, viene espressa anche dalla Consigliera con delega alla biblioteca, Maria Grazia Conte, che sottolinea la necessità di ripensare e valorizzare al meglio le biblioteche comunali, per far sì che possano avvicinare al piacere della lettura sin dalla più tenera età.