Paura in strada, auto prende fuoco: conducente salvo per un soffio

L'episodio questa mattina intorno alle 10 a Presicce- Acquarica .



Paura questa mattina nel Comune di Presicce-Acquarica dove intorno alle 10 un'auto ha preso fuoco. L'incendio si è sviluppato a bordo di una vecchia Fiat 600 che stava viaggiando nei pressi di piazzetta Aldo Moro. Il conducente che era a bordo ha fatto appena in tempo ad accostare e uscire dall'auto per mettersi in salvo prima che il veicolo venisse completamente divorato dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme evitando l'esplosione.