Scuola attenta agli studenti: intesa tra il "Lanoce" e la Federazione Maestri del Lavoro d’Italia

Un'iniziativa volta a favorire un raccordo sempre piu? stretto e proficuo tra le Istituzioni scolastiche e il sistema produttivo del Paese, con l'obiettivo di accrescerne e valorizzarne il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico.



È stato siglato ieri, nell’Ufficio di Presidenza dell’IISS “E. Lanoce” di Maglie, il Protocollo di Intesa tra lo stesso Istituto Scolastico, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Casarano, e la Federazione Maestri del Lavoro d’Italia – Consolato Provinciale di Lecce – rappresentata dal Console Provinciale MDL Comm. Antonio Fracasso, valida per i prossimi tre anni.



Tale iniziativa, già nota alla realtà dell’Istituto, si raccorda con gli obiettivi del MIUR di promuovere e sostenere programmi volti a favorire un raccordo sempre piu? stretto e proficuo tra le Istituzioni scolastiche e il sistema produttivo del Paese, con l'obiettivo di accrescerne e valorizzarne il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico, nella considerazione dell'efficacia della relazione tra il settore della formazione ed il mondo del lavoro, quale fattore strategico per lo sviluppo socio-economico del territorio e funzionale ad agevolare processi di occupazione dei giovani Studenti.



In tal senso il rapporto tra i Maestri del Lavoro e la Scuola e? volto a definire una cultura del lavoro basata sul merito, sulla preparazione, sull'aggiornamento continuo, ma anche a favorire l'inserimento degli Studenti nei settori produttivi.



In quest’ottica i Maestri del Lavoro, svolgono una profonda e continua attivita? di divulgazione all'interno del settore scolastico su temi quali: pari opportunita?, tutela della salute, sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente e legalita?, e con la presenza all'interno del Consolato Provinciale di Lecce, di rappresentanti dei diversi settori professionali, garantiscono il loro coinvolgimento in tutte le attivita? di informazione / divulgazione rivolta alla Scuola.