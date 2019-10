Incendia l'auto della ex e danneggia altre due auto: 43enne in manette per stalking

L'episodio questa mattina alle 4 in piazzale Cuneo: le manette sono scattate per effetto del "codice rosso".



Appicca le fiamme all'auto dell'ex convivente e il rogo distrugge altre due auto: questa volta l'autore del gesto intimidatorio, uno dei tanti della stessa natura, è stato individuato ed è finito in manette. Si tratta di Graziano Guida, 43enne leccese colto in flagranza di reato dalle Volanti della Questura e arrestato. L'incendio era divampato alle 4 di questa mattina in piazzale Cuneo: Guida avrebbe appiccato il fuoco all'Alfa 147 della ex e poi le fiamme hanno attecchito alle vetture vicine, una Citroex Cx e una Ford Fiesta. Guida è stato arrestato in applicazione della nuova nromativa detta “Codice Rosso” contro la violenza domestica: entrata in vigore nell'agosto scorso prevede indagini piu' veloci e pene piu' pesanti in casi di stalking