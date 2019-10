Inquietante intimidazione nel cuore della notte: bomba carta ad istituto di vigilanza

Nel mirino l'agenzia Salento Security di via Bari.



Una deflagrazione ha svegliato intorno a mezzanotte e mezzo gli abitanti del popoloso quartiere Stadio. La Volante della Questura di Lecce intervenuta pochi minuti dopo le numerose segnalazioni ha verificato che al civico 32 di via Bari, presso la sede dell’agenzia "Salento Security" era esploso un ordigno. La deflagrazione che ha messo in allarme il quartiere, è stata causata da una bomba carta posizionata davanti all'ingresso dell'agenzia.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Scientifica ed i vigili del fuoco per procedere ai relativi rilievi.