Promozione, Racale capolista solitaria del girone B

Il presidente Cimino: "Un progetto sportivo serio per compiere il salto di qualità".

Il Racale del presidente Francesco Cimino è la nuova capolista solitaria del girone B di Promozione. La formazione allenata dall’esperto tecnico Pietro Sportillo, nell’ottavo turno di campionato, ha espugnato il fortino dell’Aradeo, conquistando i tre punti utili per distanziare in classifica il Matino, fermato in casa dal Maglie e la sorpresa Manduria vittoriosa per due a zero sul Salento Football Leverano.

A Racale quindi, cresce l’entusiasmo e si intravedono i primi frutti di un progetto sportivo costruito con oculatezza. “Un successo importante, giunto a compimento di una gara giocata bene, con grande determinazione e qualità – dichiara il massimo dirigente Francesco Cimino. La vittoria regala sempre grande soddisfazione, ma questa sfida per me rappresentava qualcosa di particolare. Finalmente dopo 7 anni di presidenza siamo riusciti a fare bottino pieno ad Aradeo. Oltre il risultato – prosegue Cimino - la gara è stata ricca di emozioni, non solo sportive, incontrare alcuni miei ex calciatori e mister Corallo, con cui ho tutt’ora un grande rapporto di stima reciproca e condiviso in passato un importante fase di crescita della società, è stato un bel momento di vita e di sport”. In classifica ora, la squadra di mister Sportillo, guarda tutti dall’alto. “Siamo disputando il campionato che ci eravamo prefissati di fare in fase di costruzione della squadra. Mister Sportillo è un tecnico preparato ed esperto, di categoria superiore, che dopo aver sposato in pieno il nostro progetto, con il supporto del suo staff, lo sta portando avanti nel migliore dei modi. A Racale – sottolinea il presidente Cimino - abbiamo idee chiare e piani importanti per il futuro, ma ora è fondamentale restare con i piedi per terra. Umiltà, consapevolezza e lavoro costante saranno l’arma in più per affrontare le nostre avversarie”.

Squadre avversarie che non mollano la presa, pronte a dare battaglia sino al termine della stagione. “Sono tante le formazioni in lotta per il successo finale. Matino, Ostuni, la rivelazione Manduria sono team da tenere in grande considerazione, senza dimenticare Maglie, Novoli e Sava che ha da poco cambiato guida tecnica. Il campionato sarò lungo e combattuto – precisa il massimo dirigente. In società puntiamo a fare il salto di qualità, ogni componente ha l’obiettivo di far bene mettendoci passione e grande impegno. Domenica prossima in casa contro il Campi, ci auguriamo si possa dare continuità ai risultati e al percorso intrapreso. Restiamo concentrati e sono convinto che le soddisfazioni arriveranno – conclude il presidente Francesco Cimino”.

Nelle altre sfide, bene il Novoli di Epifani, vittorioso di misura contro il Sava e il Taurisano che batte per 2 a 0 il Veglie. In coda primo punto conquistato dall'Uggiano nel 2 a 2 in casa dell'Avetrana.

Promozione gir.B - Classifica: Racale 19; Matino 17, Manduria 17; Ostuni 15, Novoli 15; Sava 12, Avetrana 12, B.Campi 12; Taurisano 11; T.Maglie 10, Aradeo 10; Veglie 6, S.F.Leverano 6; DC Scorrano 4; Carovigno 3; Uggiano 1.