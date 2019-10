Rifacimento manto stradale dopo i lavori: il calendario e le vie degli interventi

Continuano gli interventi di rifacimento del manto stradale di alcune vie della città interessate dai lavori di potenziamento ed estensione della rete fognaria a cura di Acquedotto Pugliese.

Al fine di poter effettuare gli interventi di fresatura e successiva bitumazione, nelle vie segnalate saranno vietati il transito e la fermata con rimozione forzata dalle ore 7 alle ore 17. “Invito ancora una volta tutti i cittadini - dichiara l’assessore alla Mobilità, Marco De Matteis - a rispettare i divieti per consentire a chi di dovere di effettuare gli interventi di rifacimento del manto stradale nel periodo concordato. Questo al fine di ridurre al minimo i disagi e di consegnare alla città le strade rimesse a nuovo nei tempi stabiliti con la ditta”.

Dopo le vie Don Bosco - da viale O. Quarta a via A. Diaz - Martiri d’Otranto, Montello, Lombardia, via Montegrappa e via Piemonte altre 17 vie saranno interessate dai lavori già a partire da domani e fino al 15 novembre seguendo il calendario di seguito riportato:

30 e 31 ottobre 2019

- via Duca degli Abruzzi, da viale F. Lo Rè a via O. Quarta;

- via M. Bernardini, da via Duca degli Abruzzi a viale Gallipoli;

- via O. Quarta, da via Duca degli Abruzzi a piazzetta Caduti sul Lavoro;

- piazzetta Caduti sul Lavoro, corsia a senso unico da via Duca degli Abruzzi a viale Gallipoli

4 e 11 novembre 2019

- via del Delfino, da viale Otranto a via Mantegna;

- via De Viti De Marco;

- via degli Stampacchia, da via Mantegna a via del Delfino.

6 e 7novembre 2019

- via degli Stampacchia, da via Leuca a via Mantegna;

- via Mantegna, da viale Otranto a via del Delfino;

- via del Delfino, da via N. Cataldi a via Leuca;

8 e 11 novembre 2019

- via di Tafagnano;

- via A. C. Casetti, da via E. Toti a via di Tafagnano;

12 e 13 novembre 2019

- via del Delfino, da via Leuca a via XX Settembre;

- via A. C. Casetti, da via Lazio a via E. Toti;