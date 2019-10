"Fare impresa in sinergia nel Salento": appuntamento a Lecce

Evento organizzato per domani, mercoledì 30 ottobre, da Laica.

Si terrà mercoledì 30 ottobre, alle ore 18, presso l’associazione Laica a Lecce l’evento “Fare impresa in sinergia nel Salento – progetti ed idee sulle nuove frontiere del marketing associativo e relazionale”. Si tratta di un’occasione in cui le esperienze di enti, associazioni, e imprenditori possono essere protagoniste, valorizzate e messe a tema come motore per far ripartire il territorio in una nuova cultura d’impresa.

In apertura sono previsti i saluti del dottor Roberto Fatano, presidente di Laica.

L’idea è stata quella di mettere insieme tutti gli attori del Salento per avviare un dibattito costruttivo sullo stato del commercio e dell’economia nel Salento, partendo da una considerazione: le sinergie tra competenze differenti possono essere una risorsa per tutti per uscire dalla crisi. Un coworking inteso come spazio di condivisione del lavoro, delle esperienze, delle idee, come pretesto per sviluppare la reciproca conoscenza e la crescita di rapporti commerciali e professionali, per attivare networking e proporre sinergie, per fare rete, mettendo al centro le persone e le aziende, le loro esigenze, creando problem solving, sia nella direzione business to business che in quella business to consumer.

Il progetto che periodicamente verrà riproposto anche in maniera itinerante offre la possibilità di sviluppare una rete di rapporti, una piattaforma dove mettere a tema i problemi e bisogni, con l’obiettivo di creare le condizioni favorevoli affinché si possano trovare risposte adeguate.

Il vero motore dell’evento, quindi, diventano gli imprenditori stessi che condividendo i loro bisogni, condividono capacità, conoscenze