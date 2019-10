Calcio non vedenti assoluti: Ascus Lecce pronta all'esordio a Caserta

Terminata la pausa estiva torna di scena il campionato di calcio a 5 categoria B1 non vedenti assoluti. L’Ascus Lecce esordirà sabato 2 novembre a Caserta, con calcio d’inizio alle 15, in occasione della prima giornata di campionato.

I salentini si apprestano a disputare il loro diciottesimo torneo con ben undici scudetti in bacheca. I giallorossi allenati da Antonio Potenza affronteranno la Asd Hirta, squadra neo iscritta che vorrà partire col piede giusto dinanzi al proprio pubblico. I ragazzi dell'A.S.Cu.S. Lecce sono reduci da un'ottima stagione con la seconda posizione conquistata in campionato e in Coppa Italia. Per la società presieduta da Massimo Cervelli l’obiettivo stagionale resta la testa della classifica per laurearsi campioni d’Italia per la dodicesima volta nella loro storia.

Il tesseramento e l’avviamento di nuovi giocatori non vedenti assoluti è l’altro obiettivo fondamentale da perseguire nel breve-medio termine. Esattamente al pari di traguardi da raggiungere come il potenziamento dell'attuale rosa, la ricerca di collaborazioni con sponsor ed enti di promozione sportiva paraolimpica.