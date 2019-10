Denuncia choc di una 14enne: "Violentata da un amico". 16enne pronto a negare le accuse

Una giovane della provincia di Lecce ha denunciato di essere stata vittima di un rapporto non consenziente con un conoscente di 16 anni, ma il ragazzo ha dato disponibilità ad essere sentito dagli inquirenti.

Violentata da un amico sedicenne in una strada del capoluogo salentino: è quanto avrebbe sarebbe accaduto a una 14enne salentina, che frequenta il primo anno delle superiori in un istituto della provincia. Secondo quanto raccontato dalla giovane alla madre, la 14enne che si trovava con delle amiche nella movida leccese, si sarebbe appartata con un ragazzo di un paese della provincia, ma qui il giovane le avrebbe usato violenza costringendola ad un rapporto non consenziente.

La giovane, turbata per l’accaduto, si sarebbe poi confidata con le amiche, che l’avrebbero convinta a spiegare tutto alla madre: la donna con la figlia si sono quindi recate prima recate in ospedale per gli esami del caso e poi hanno presentato formale denuncia alla polizia, che indaga sulla vicenda.