Agente ferito in carcere: detenuto lo aggredisce e gli procura lesione all'occhio

Nuova aggressione nel reparto di infermeria del carcere di Lecce da parte di un detenuto con problemi psichiatrici. A farne le spese un poliziotto che ha rimediato vari ematomi e una ferita ad un occhio medicata in ospedale.

Una lesione all'occhio e vari ematomi: sono i danni riportati da un poliziotto, recatosi d'urgenza al "Fazzi" dopo l'ennesima aggressione subita da un agente all'interno del carcere di Lecce. A denunciare l'accaduto è il vicesegretario regionale dell'Osapp, Ruggiero Damato, che evidenzia solo l'ultimo evento manifestatosi a Borgo San Nicola, che vede come protagonista un detenuto con presunti problemi psichiatrici che, nel reparto infermeria ha ferito un poliziotto. Coinvolta nell'aggressione anche un'infermiera.



"Basta con il silenzio assordante - sottolinea Damato - di un'amministrazione assente: chiediamo una convocazione urgentissima a Bari con il provveditore dove chiederemo urgenti misure di sicurezza per la polizia penitenziaria in tutti i reparti detentivi, soprattutto dove si trovano quelli con problemi psichiatrici, e di attuare le norme contrattuali e le norme legislative in merito a questo fenomeno ormai non piu accettabile".



Damato ribadisce anche lo stato di agitazione già dichiarato dal segretario generale Leo Beneduci e sottolinea "l'inadeguatezza di questa amministrazione sbilanciata sui diritti di chi custodiamo in carcere" che ignorerebbe, invece, la sicurezza dei poliziotti penitenziari.