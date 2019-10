Sfugge alla cattura per sei giorni, rintracciato e arrestato 44enne di Nardò

L'uomo deve scontare un cumulo di pene: si nascondeva in un'abitazione di campagna a Sant'Isidoro.

Si nascondeva per sfuggire al carcere ma è stato stanato e con lui è finito in manette anche l'ex suocero che lo aiutava. Sandro Mirra, 44enne di Nardò, è stato scoperto nelle scorse ore a Sant'Isidoro: l'uomo che deve scontare una pena di sei anni, un mese e otto giorni di carcere per alcuni reati commessi negli anni si era nascosto in un'abitazione di campagna nella marina neretina con l'aiuto di un 61enne , ex suocero. La sua fuga, durata sei giorni, è stata interrotta oggi dai poliziotti del Commissariato di Nardò che lo hanno arrestato e condotto in carcere. Il complice dovrà invece rispondere di favoreggiamento.