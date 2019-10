Violento scontro tra auto e moto in viale della Repubblica: un uomo in ospedale

La conducente ha accusato unh forte attacco di panico: i due sono stati soccorsi da due operatori del 118 fuori servizio.

Violento scontro tra scooter e auto su Viale della Repubblica poco prima di mezzogiorno. Un'auto condotta da una giovane e uno scooter con a bordo un corriere sono entrate in collisione per cause ancora da accertare.

Nell'urto ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote che nell'impatto con l'asfalto ha riportato una frattura al braccio e alcune ferite al volto.

Sotto choc per quanto accaduto la giovane conducente del mezzo che ha accusato un forte attacco di panico in strada. Fortuna ha voluto che in quel momento fossero nelle vicinanze un infermiere e un soccorritore del 118, entrambi di Otranto e fuori servizio, che hanno prestato ai due le prime cure in attesa dell'arrivo dei colleghi in ambulanza. Il centauro è stato trasportato al Fazzi per le cure del caso, sul posto gli agenti della Polizia Locale.