Regionali, Salvini: "Ci vediamo a Lecce". Salvemini: "Già sconfitti a maggio, vi aspettiamo"

Il sindaco di Lecce raccoglie il guanto di sfda lanciato dal leader della Lega dopo il successo alle elezioni in Umbria.

Salvini e la Lega sono già in piena campagna elettorale per le regionali e la Puglia, soprattutto nelle ultime settimane, compare spesso nelle dichiarazioni del leader del Carroccio che punta a ribadire la leadership del suo partito nella coalizione di centrodestra e a sfilare il governo della regione al centrosinistra. Lecce e la sua provincia poi sono entrate – loro malgrado – nella campagna elettorale per le Regionali in Umbria grazie ad una battuta infelice del premier Conte che, per sminuire l'importanza del risultato elettorale, ha detto che “L'Umbria vale come la provincia di Lecce”.

E cosi che Salvini ha colto la palla al balzo per attaccare l'ex alleato e lanciare un messaggio ai suoi elettori salentini: “Ci vediamo a Lecce” ha detto trionfante dopo la vittoria in Umbria”.