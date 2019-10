Il tifo giallorosso invade i social e aumentano i fan: Lecce terzo club in Europa

I dati raccolti da Iquii Sport: il club salentino pirmo in Italia per incremento di interesse sui social.

L'entusiasmo dei tifosi per i colori giallorossi invade i social e dà filo da torcere a quello dei grandi club europei. Lo certifica l'analisi realizzata da Iquii Sport, società internazionale specializzata in marketing multimediale per lo sport che analizza ogni settimana la “presenza” di brand e colori delle squadre europee di calcio sui social.

Dall'ultima analisi emerge con chiarezza il boom dell'U.S.Lecce che dal 15 settembre al 5 ottobre ha incrementato del 5,6% il coinvolgimento sei suoi fan sui vari social (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) raggiungendo il primo posto tra le squadre di serie A: in appena due settimane ha incrementato i fan sul profilo Twitter del 31% e del 3,3 su Facebook.

Un primato che varca i confini dell'Italia: con il suo 5,6% il Lecce è il terzo club in Europa con la migliore crescita di appeal tra gli appassionati di calcio.