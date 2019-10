Ancora una giornata tardo-estiva, da domani inizia il calo termico

Da domani inizia il lento declino dell'anticiclone con temperature in quota in graduale e progressivo calo, anche se ancora in un contesto stabile e soleggiato.

Per le piogge, bisogna attendere soprattutto il Ponte di Ognissanti, quando sarebbero maggiori le chance per il Salento di essere coinvolto da sistemi organizzati.

Il calo termico avrà tuttavia vita piuttosto breve: a partire dall'inizio della prossima settimana, infatti, gli affondi perturbati nord-atlantici verso la Penisola iberica attiveranno nuovamente correnti molto miti verso l'Europa centro-orientale, Salento incluso.

Tuttavia, è ancora poco chiaro se il tempo sarà stabile o verremo coinvolti dalle piogge a fasi alterne.



Ci attende ancora una giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone Majla con massimi al suolo sulla Penisola balcanica.

Sui settori nord-orientali europei scorgiamo tuttavia la presenza di un vasto fronte freddo di estrazione artica che scorre all'interno della circolazione depressionaria Wilhelm, lungo il bordo orientale dell'anticiclone Oldeburgia, i cui massimi al suolo sono dislocati poco a nord della Scozia.

Nei prossimi giorni, sotto la spinta anticiclonica da ovest, il fronte freddo artico punterà verso l'Europa orientale, avendo così il merito di smantellare l'anticiclone Mayla.

Il Salento sarà quindi coinvolto in maniera molto marginale da tale massa d'aria, ma sarà sufficiente a determinare un ritorno in media delle temperature, soprattutto massime.