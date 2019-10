Parto in diretta per telefono, la vicina si improvvisa ostetrica e fa nascere il bambino

L'episodio questa notte a Guagnano. Alle 2.33 è nato Luca.



Aveva fretta di nascere Luca, e la sua mamma ha partorito in casa. E' quanto accaduto a Guagnano dove una donna ha dato alla luce il figlio nella sua abitazione, alle 2.33 della notte. Ad aiutarla una vicina di casa che l'ha assistita sotto la guida telefonica dell'operatore del 118, in attesa dei soccorsi. All'arrivo dell'ambulanza era già nato Luca, un bel bimbo di 3,100 kg. Mamma e neonato stanno bene e ora sono ricoverati pressi il Vito Fazzi per tutti i controlli.