Anticorruzione allertata su un appalto a Corigliano: l’Ance segnala l’amministrazione

Irregolarità, secondo il presidente Giampiero Rizzo, nella preparazione del bando sulla sistemazione della viabilità interna.

“Il Comune di Corigliano d’Otranto per i lavori di sistemazione di parte della viabilità interna non ha utilizzato prezzi adeguati alla realizzabilità delle prestazioni richieste”. Lo sottolinea il Giampiero Rizzo, Presidente di Ance Lecce che ha segnalato la vicenda all’Anac, l’organismo anticorruzione. “Da un confronto tra i prezzi applicati dal Comune e quelli del Prezzario Regione Puglia 2019, l’unico possibile di riferimento -spiega Rizzo-, si registra in capo all’offerente un ribasso obbligato pari circa al 30%. Ancora: è stata omessa l’indicazione degli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. Tutto ciò non è conforme alla disposizione legislativa secondo quanto prevede il Codice dei Contratti Pubblici, che mira a garantire la legittimità di una procedura pubblicistica a tutela degli interessi della collettività”.