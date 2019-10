"Salento Sport Talent", il format che porta alla ribalta le promesse sportive del territorio

In una terra di talenti artistici a ogni livello (musicale e non solo) il formati punta un fascio di luce su tutti quei giovani salentini che spiccano nelle varie categorie sportive.

Si chiama “Salento Sport Talent” il format video, condotto e ideato dalla giornalista Katia Buttazzo e prodotto da Wemake Photovideo, partito oggi su tutte le principali piattaforme social (Facebook - pagina Salento SPORT Talent https://www.facebook.com/SALENTOSPORTALENT/ , Instagram e Youtube https://youtu.be/DbT0zZm3zP s).

Il nuovo format intende valorizzare la personalità dei singoli ragazzi che praticano le varie discipline con impegno e costanza nelle strutture del territorio, ma anche quella dei maestri che li seguono o i luoghi in cui viene consentita la loro crescita: “È un modo efficace – spiegano gli ideatori - per il nostro Salento per rendere finalmente visibili i risultati esaltanti ottenuti in gare di livello che ne fanno spesso da vetrina, ma che altrettanto spesso rimangono invece dietro le quinte”.