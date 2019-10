Caso Ivan Ciullo, avviata consulenza grafologica sull'ultima lettera

La Procura di Lecce avvia la consulenza grafologica sulla lettera “d’addio”: una nuova consulenza informatica per svelare gli ultimi istanti di vita del giovane.

Proseguono le indagini per far luce sul caso della morte di Ivan Ciullo, il giovane dj e speaker radiofonico, trovato impiccato ad un albero di ulivo il 22 giugno del 2015 nelle campagne di Acquarica del Capo.

Il caso è stato presto classificato come un suicidio sulla base di alcuni elementi ritenuti decisivi dagli inquirenti a partire dal ritrovamento nell’auto di una lettera d’addio, scritta al computer, e contenuta in una busta indirizzata ai genitori.

La PM Maria Vallefuoco, accogliendo le istanze dei genitori di Ivan – Rita Bortone e Sergio Martella - e dei loro avvocati - Valter Biscotti, Paolo Maci e Chiara Landolfo - questa mattina ha conferito l’incarico per l’accertamento grafologico alla dottoressa Luciana Schirinzi. Gli avvocati dei familiari di Ivan, contestualmente, hanno nominato il professor Maurizio D’Adamo quale consulente tecnico di parte. La perizia grafologica dovrà accertare se quelle parole sulla busta siano state scritte da Ivan, dall’indagato, o da altra persona, come ritengono i genitori del ragazzo che non hanno riconosciuto la calligrafia del figlio.

Venerdì 25 ottobre è stata inoltre depositata presso la Procura di Lecce la consulenza tecnica informatica svolta dall’Ingegner Luigina Quarta, consulente nominato dai genitori, sui due telefoni cellulari in uso ad Ivan. 40 giga di dati scaricati, 15 mila pagine da cui emergono nuovi importanti elementi investigativi che verranno integrati nella consulenza investigativa del criminologo Roberto Lazzari che verrà depositata nei prossimi giorni in Procura. Un lavoro accurato, quello svolto dall’Ingegner Quarta, che ha portato alla luce anche i file cancellati, i registri delle chiamate, in entrata e in uscita e altri dati che erano stati considerati irrecuperabili. Particolarmente significativi, ai fini delle indagini, i dati recuperati risalenti alle ultime ore di vita del giovane.