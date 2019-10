Fdi-Dit, pronto il gruppo unico in Regione: domani conferenza con Giorgia Meloni

Tutto pronto per la confluenza dei fittiani nel gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia.

È indetta per domani, martedì 29 ottobre, alle ore 13 nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, la conferenza stampa in cui verrà ufficializzata la confluenza di Direzione Italia in Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Puglia. Alla conferenza stampa parteciperanno i coordinatori e consiglieri regionali di FdI e Dit Erio Congedo e Francesco Ventola, i consiglieri regionali Ignazio Zullo, Renato Perrini, Luigi Manca e Giannicola De Leonardis; i coordinatori provinciali dei due partiti, i deputati e componenti dell'esecutivo nazionale di FdI on. Marcello Gemmato e on. Raffaele Fitto; il capogruppo di FdI alla Camera, on. Francesco Lollobrigida, il responsabile nazionale dell'organizzazione, on. Giovanni Donzelli. A suggellare il passaggio ufficiale sarà il presidente nazionale di Fratelli d'Italia, on. Giorgia Meloni.