"Salento show", al via prevendita per l'evento del buon umore made in Salento

Appuntamento per sabato 23 novembre con Andrea Baccassino, Alto & Basso, Scemifreddi e Ciciri e Tria.

Sabato 23 novembre, una data che può essere un buon inizio per avvicinarsi col botto alle festività di Natale, grazie ai comici del “Salent Show”. Sul palco del prestigioso Teatro Apollo di Lecce (inizio dello spettacolo previsto per le ore 21), un poker d’assi della risata salentina: Alto & Basso, Andrea Baccassino, Scemifreddi e Ciciri e Tria, in uno spettacolo comico dal format nuovo ed accattivante, un saturday night della comicità “made in Salento”.

Un ensemble nato nel 2016, con l'obiettivo di "portare" il pubblico all'interno di uno show unico ed imperdibile, un crescendo di risate irrefrenabile in un mix esplosivo di sketch e colpi di scena spiazzanti. Alto & Basso: gli imitatori del Salento, con i loro personaggi storici: Albano, Luca Giurato, Papa Bergoglio e alcune spassosissime new entry.

Andrea Baccassino: con le sue leggendarie parodie delle più famose canzoni italiane rivisitate in dialetto neretino, il suo travolgente “RockCabaret” accompagnato sul palco dai Bàshaka Indie.

Gli Scemifreddi: i comici 3M (mimica-marchi-musica), per tre edizioni consecutive nel cast fisso di Colorado (Italia 1). E poi le Ciciri e Tria: le signore del cabaret salentino, le prime ad apparire in tv in diverse edizioni di Zelig, Colorado, Tù sì que vales e altri programmi ancora.

Un appuntamento col buonumore da segnare in rosso sull’agenda e da non perdere. Perché ridere è una cosa seria.

Sabato 23 novembre 2019

Teatro Apollo di Lecce

Ingresso: ore 20:30. Sipario: ore 21:00

Costo biglietti

Poltronissime Platea: 12 euro

Poltrone Platea: 10 euro

Palchi I/II ordine: 10 euro

Loggione: 8 euro

Per info e biglietti: 347 0767878 - 339 4158049