Agguato a Casarano a colpi di kalashnikov, in Prefettura summit sulla sicurezza

Nella sede della prefettura un incontro per fare il punto su quanto accaduto venerdì scorso a Casarano e predisporre un controllo intensificato del territorio.

Il tema della sicurezza è stato al centro del summit organizzato questa mattina, nella sede della prefettura di Lecce, dopo i fatti di venerdì scorso a Casarano, dove un 28enne del posto è rimasto ferito in un agguato a colpi di kalashnikov.