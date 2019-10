Amoruso: “Neo-mamme sempre più anziane: parto di una 55 enne”

Oggi abbiamo incontrato il dottor Paolo E. Amoruso, direttore di Ostetricia e Ginecologia di Brindisi per capire come stanno cambiando le mamme salentine. Al Perrino si sale a quota 1200 parti e da dicembre sarà garantita la partoanalgesia. “Le donne devono prima occuparsi di carriera e lavoro, i percorsi sono lunghi e si arriva a fare un figlio sempre più tardi”. Il “Perrino” è sempre più affollato a causa delle riconversioni degli ospedali della provincia: l’Asl di Brindisi si sta sforzando di risolvere i problemi di personale, che come per Lecce, sono dovuti anche a pensionamenti e a un lungo blocco delle assunzioni che è stato subito in passato.

Anche a Brindisi sarà garantita la continuità della partoanalgesia: la legge regionale parla chiaro, dev’essere un diritto su tutto il territorio. Tra l’altro nel Brindisino aumentano sensibilmente le nascite: il direttore Amoruso ci informa che il trend è in aumento. La partoanalgesia sarà garantita a tutte le neo-mamme, che però sono sempre più in là con gli anni. La società cambia e le complicazioni aumentano: quindi, lo sforzo dei medici e degli operatori è sempre maggiore. Si registrano sempre più parti di quarantenni e cinquantenni. La gravidanza tardiva, che ha qualche vantaggio, può esporre però a diabete, ipertensione e preeclampsia (più nota come gestosi). Inoltre, a 50 anni si può essere meno attivi e meno resistenti fisicamente, quindi la gravidanza è molto più stressante. La sorveglianza medica è aumentata perché con i genitori anziani è più alto il rischio per il neonato di malattie genetiche e sindrome di Down.

INTERVISTA AL DIRETTORE DI GINECOLOGIA DEL “PERRINO” DI BRINDISI, PAOLO E. AMORUSO

Dottore, le neo-mamme sono sempre più in là con gli anni, addirittura alcune sono vicine alla terza età...

“Non si può cambiare il mondo: ormai le cose vanno così. La fascia d’età si è spostata molto più il là. Il mese prossimo, a novembre, partorirà qui nel ‘Perrino’ di Brindisi una donna di 55 anni. Non posso dire di più per difendere la privacy della signora”.

Qual è il vero motivo?

“L’età in cui si fa un figlio si è spostata in avanti perché la donna deve pensare prima agli studi, al lavoro e alla sua carriera. Si arriva tardissimo al matrimonio e a fare un figlio perché prima l’obiettivo principale di una ragazza di vent’anni era sposarsi adesso è studiare, lavorare e fare carriera. Anche il precariato e percorsi formativi lunghissimi fanno la differenza”.

Questo è un problema del punto di vista sanitario?

“Certamente, ci possono essere più complicazioni. Per noi più la donna è in là con gli anni e più lo sforzo è maggiore, perché ci sono più rischi”.

A Lecce abbiamo alimentato un dibattito sulla partoanalgesia: qualche ginecologo, se possibile, preferisce evitarla per un parto naturale al cento per cento. Ma gli anestesisti se la sono presa, perché, secondo loro, quello con la partoanalgesia è il migliore e più sicuro dei parti. Lei come la pensa?

“Innanzitutto non si può generalizzare: non si può decidere di fare la partoanalgesia a tutte le donne, oppure il parto cesareo a tutte le donne. È sempre necessario uno screening: bisogna capire quale tipo di intervento può essere fatto su una determinata paziente. Vanno reclutate le donne che possono fare la partoanalgesia: è chiaro che se ci sono determinate problematiche l’anestesia non può essere fatta”.

Bisogna capire se ci sono dei soggetti allergici oppure incompatibili con le anestesie...

“Assolutamente sì. Ecco perché parlo di un vero e proprio reclutamento delle donne che possono accedere a questo servizio”.

Se una donna è idonea alla partoanalgesia, bisogna sempre consigliare di farla?

“Questo è da valutare caso per caso. Anche qui non si può generalizzare”.

Qualche ginecologo è più orientato per un parto totalmente naturale, senza anestesia...

“Ma la partoanalgesia è comunque un parto naturale. Per quanto mi riguarda, sono molto favorevole al parto con il dolore ridotto al minimo dall’anestesia. La paziente che non è tormentata dal dolore collabora meglio. Il travaglio è più semplice e meno condizionato dal dolore”.

Il trend delle nascite è in salita o in discesa nel Brindisino?

“Dopo un periodo in discesa, stiamo tornando a salire: il trend è in ascesa adesso. Contiamo di chiudere l’anno con 1200 parti, anche se il numero preciso non siamo ancora in grado di stabilirlo”.

La partoanalgesia sarà praticata nel pubblico anche qui a Brindisi?

“Nessuno può negare la partoanalgesia ai salentini: qui a Brindisi stiamo lavorando per assicurarla a tutti anche nel pubblico. L’Asl di Brindisi è dalla nostra parte e lavora con noi affinché si realizzi questo servizio nel più breve tempo possibile”.

Attualmente la stavano garantendo solo i privati: la Clinica Salus, che però ha fatto l’annuncio della chiusura imminente del reparto...

“La Clinica Salus dovrebbe chiudere il punto nascita il 31 dicembre 2019, ma noi per quella data saremo già pronti. L’ospedale Perrino si prepara a garantire il parto che riduce il dolore in meno di due mesi. Abbiamo tutte le professionalità ostetriche, anestesiologiche e neonatali per poter attivare questo servizio. Il nostro impegno è quello di non lasciare scoperta Brindisi nemmeno un giorno”.

Con la riconversione degli ospedali il “Perrino” è stato messo alla prova da un’utenza raddoppiata, vero? State reggendo al colpo? Ci sono problemi di personale evidenti, come in tutti gli ospedali pugliesi...

“Ci stiamo attrezzando per reggere all’urto. Insieme all’Asl di Brindisi stiamo lavorando tutti per lo stesso obiettivo: fornire un servizio sempre più efficiente. Certo, delle criticità ci sono: in primis il personale. Noi sentiamo, comunque, la vicinanza della Direzione generale, che è dalla nostra parte per risolvere le criticità”.