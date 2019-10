Tennis, Maglie: grande cuore ma arriva la sconfitta

Nel campionato serie A1 maschile 2019, sconfitta contro il Tc Vomero Napoli. Baglivo: “Abbiamo visto un grande Blancaneaux”.

Al termine del girone di andata del campionato di serie A1 la strada si fa in salita per il CT Maglie in zona playout che oggi ha ceduto di misura contro i napoletani del TC Vomero per 4 a 2.

A Napoli il CT Maglie, capitanato da Mattia Leo (2.5), Marco Baglivo (3.3) e accompagnato dal tecnico federale Michele Pasca, ha fatto esordire il nuovo tesserato Geoffrey Blancaneaux (329 ATP, 2.2) e il giovane Under 18 Daniel Bagnolini (2.5) che hanno affiancato Francesco Garzelli (2.2), Erik Crepaldi (2.3) e Giorgio Portaluri (2.4).

Il TC Vomero ha schierato in campo il rumeno Marius Copil (82 ATP, 1.5), Gianluca Di Nicola (2.1), Giuseppe Caparco (2.2), Giammarco Cacace (2.4) e Mariano Esposito (2.4).

Nei singolari Cacace supera Bagnolin 6-2 6-0, Copil supera Blancaneaux 6(1)-7 7-6(5) 6-2, Di Nicola supera Garzelli 6-0 6-1, e la vittoria di Crepaldi su Caparco per 7-5 6-2.

Nei doppi la coppia Copil Di Nicola supera la coppia Portaluri Blancaneaux per 6-2 7-5 e la coppia Garzelli Crepaldi supera la coppia Cacace Esposito per 2-6 6-4 10-7.

Come già preventivato prima della trasferta, la squadra partenopea si è rivelata molto difficile da affrontare con in squadra Marius Copil, reduce dai quarti dell'ATP 250 di Antwerp in Belgio contro Andy Murray e che meno di un anno fa, nell'ATP 500 di Basilea 2018, è arrivato in finale contro Roger Federer. Copil è stato affrontato dall'esordiente Blancaneaux in un incontro molto duro e combattuto, che ha appassionato il numeroso pubblico presente sugli spalti, conclusosi dopo circa tre ore di gioco al terzo set.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Giornata comunque positiva per il CT Maglie che ha visto l'esordio di due giovanissimi, Blancaneaux e Bagnolini Gli addetti ai lavori sono rimasti positivamente impressionati dal francese, vincitore nel 2016 del Roland Garros Junior, il quale è stato ad un passo dall'imporsi sul fortissimo Copil e, solo per un pizzico di fortuna del rumeno, l'incontro è terminato con la vittoria di quest'ultimo. Purtroppo Bagnolini ha pagato lo scotto dell'esordio su un palcoscenico così importante ed avrà sicuramente modo di rifarsi. Il tempo, essendo giovanissimo, gioca dalla sua parte. Nell'anticipo di venerdì 1 novembre attendiamo in casa il TC Prato in quella che dovrà essere una partita decisiva per definire la classifica della fase a gironi”.