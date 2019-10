Ginnastica dolce per anziani, via alle iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per il corso di ginnastica dolce per anziani che si terranno nei centri sociali comunali del quartiere Stadio in Viale Roma e del quartiere Santa Rosa in Via Ofanto.

Possono partecipare ai corsi i cittadini con più di 64 anni di età residenti nel Comune di Lecce. Per iscriversi occorre compilare apposita domanda e allegare certificato medico attestante l’idoneità fisica. L’iscrizione ha il costo di 15 euro, comprensivo di copertura assicurativa.

La domanda può essere scaricata dal sito istituzionale del Comune di Lecce, compilata e consegnata nei seguenti giorni:

Lunedì 4 novembre al centro sociale Stadio di Viale Roma;

Martedì 5 novembre al centro sociale di Santa Rosa in via Ofanto;

Il corso di ginnastica sarà effettuati nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9 alle 10.30 in Via Roma e il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 in via Ofanto.