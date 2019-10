Sconfitta esterna per la BCC Leverano contro la Maury's Comcavi Tuscania

Seconda sconfitta consecutiva per la BCC Leverano nella trasferta insidiosa sul campo di una delle favorite del girone blu di Serie A3 Credem: la Maury's Comcavi Tuscania, allenata da mister Paolo Tofoli, ex Aurispa Alessano.

Gara combattuta, i ragazzi di coach Zecca hanno lottato per quasi tutta la partita ad armi pari: unica discriminante il muro con i padroni di casa imperiosi e capaci di registrare 16 punti in questo fondamentale contro gli appena quattro dei gialloblù.

Leverano scende in campo con Leone al posto di Balestra in cabina di regia: resto del sestetto confermato rispetto all'esordio in campionato.

La partenza dei salentini, tuttavia, è tutt'altro che positiva. Tuscania parte subito alla grande, affidandosi a Polluaar e Rossatti in attacco, mentre i centrali alzano un muro che sovente fa male ad Hukel e compagni. Leverano gioca sottotono, sulla falsariga di quanto visto in diversi momenti nella partita contro la Gis Ottaviano e perde il primo set sul 25-16. Che qualcosa stia cambiando e migliorando nella formazione gialloblù, fortemente rivoluzionata nel mercato estivo, si vede dall'approccio al secondo parziale, con il sestetto di Zecca che si porta avanti sul 5-8. Tuscania riesce a mettere la testa avanti sul 13-12, ma la sfida si mantiene comunque equilibrata fino al 25-21 con cui i ragazzi di mister Tofoli si portano sul 2-0. Altra partenza sprint per i salentini nel terzo game (7-11). I padroni di casa riescono ad accorciare il divario sul 13-15. La partita si mantiene bella, con tanti colpi di scena e, soprattutto, combattuta punto a punto. Le due squadre vanno ai vantaggi ed un ace di Hukel regala alla BCC Leverano il 27-29 con cui i salentini riprendono fiato.

La formazione di Tofoli parte alla grande nel quarto set con tre muri consecutivi, due sullo schiacciatore slovacco e uno su Orefice, man of the match nel giorno del suo compleanno con 25 punti. Ferraro e compagni sembrano tenere bene il distacco di tre punti accumulato sin da inizio game, ma i salentini non demordono e con il servizio di Galasso rientrano in partita sul 22-22. Anche in questo parziale la gara va ai vantaggi: Leverano ha l'occasione per tornare a casa almeno con un punto, invece prima un muro su Orefice e poi una difesa innocua di Tuscania su cui i gialloblù si addormentano regalano ai padroni di casa il 27-25 per la vittoria finale.





MAURY'S COMCAVI TUSCANIA 3

BCC LEVERANO 1

(25-16, 25-21, 27-29, 27-25)

TUSCANIA: Buzzelli 1, Ranalli ne, Leoni 2, Pace (libero), De Paola 5, Rossatti 21, Ceccoli 1, Ferraro 11, Sartori ne, Ragoni ne, Ceccobello 8, Tognoni ne, Rocchi ne, Polluaar 20. Allenatore: Tofoli

LEVERANO: Sciurti ne, Occhiogrosso ne, Schipilliti 4, Cagnazzo 0, Galasso 5, Balestra ne, Torchia (libero), Leone 2, Hukel 19, Orefice 25, Serra 6. Allenatore: Zecca

Arbitri: Feriozzi e Brancati