Eccellenza: sconfitte pesanti per Gallipoli e Deghi

Il Corato vince il big match e conquista la vetta della classifica di Eccellenza. Con una prova maiuscola in trasferta la formazione barese si impone in casa dell’Audace Barletta e diviene capolista solitaria del torneo.

Le reti tutte nel primo tempo portano la firma di Falconieri, Quarta e Olibardi. Gol della bandiera dei locali, ridimensionati dalla sconfitta, giunto su rigore con Terrone.

Prima tra le inseguitrici il Martina Franca. La squadra tarantina allenata da mister Marasciulo prosegue la rincorsa al vertice, grazie al successo interno sul Vieste, precipitato in penultima posizione.

Successo importante per morale e classifica incassa l’Otranto di mister Gigi Bruno. Il team idruntino, recuperati molti degli acciaccati delle ultime settimane, batte con merito il San Severo fanalino di coda, e fa registrare il quinto risultato utile consecutivo.

Pari a reti inviolate per l’Ugento, che sale in quarta posizione e continua a cullare il sogno play off. Battuta d’arresto invece per il Gallipoli, uscito sconfitto dall’anticipo di sabato contro il forte Trani.

Crolla ancora in trasferta la Deghi del patron Alberto Paglialunga. La formazione salentina dopo essere passata in vantaggio con Libertini si è vista raggiungere e superare nettamente dai padroni di casa, in risalita nelle ultime giornate di campionato. Nel prossimo turno Deghi chiamata al riscatto nel derby casalingo contro l’Otranto.

Risultati 8^ giornata Eccellenza

A. Barletta – Corato 1 a 3

F. Altamura – Deghi 4 a 1

Martina - Atl. Vieste 2 a 0

Otranto - AT San Severo 3 a 0

San Marco - Barletta 1922 0 a 1

Orta Nova – Molfetta 1 a 2

UC Bisceglie – Ugento 0 a 0

V. Trani – Gallipoli 2 a 1