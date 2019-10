Maglie, taglio delle strisce blu, scioperano gli ausiliari

Il sindacato Uiltucs ha proclamato lo sciopero di cinque ausiliari e di un amministrativo per la giornata di giovedì

Uiltucs-Uil di Lecce ha proclamato lo stato di agitazione e una giornata di sciopero per giovedì 31 ottobre degli addetti al controllo della sosta a pagamento nel comune di Maglie. I lavoratori coinvolti sono cinque ausiliari e un amministrativo, tutti dipendenti della società partecipata MTA Servizi spa.

Il sindacato chiede la ridefinizione del bando di gara predisposto dal Comune, già pubblicato ma non ancora aggiudicato, inerente l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a raso a pagamento, perché considerato fortemente penalizzante per gli stessi lavoratori.