Stop al clima estivo: Halloween porta pioggia e freddo

Gli ultimi giorni di Ottobre porteranno un cambio delle condizioni meteorologiche con la fine della lunga parentesi semi-estiva: tra giovedì e Ognissanti temperature in sensibile calo.

EVOLUZIONE All'inizio della nuova settimana l'alta pressione continuerà a proteggere le nostre regioni garantendo tempo stabile con clima mite e umido. Ma nei prossimi giorni la lunga parentesi semi-estiva che ha caratterizzato gran parte di ottobre è destinata a terminare.

L'anticiclone tenderà infatti a indebolirsi e a metà settimana lascierà spazio all'arrivo di una perturbazione che determinerà un peggioramento del tempo con piogge e temporali soprattutto tra giovedì e venerdì. La perturbazione sarà inoltre accompagnata da una massa d'aria più fredda di origine artica che causerà un netto ma provvisorio calo termico.

La fine di Ottobre e la giornata di Ognissanti saranno segneranno quindi l'atteso cambio del tempo con l'arrivo di un clima più fresco e ventilato. Ci saranno anche le piogge, ma ancora una volta non sono attese precipitazioni estese, durature e organizzate: il peggioramento sarà infatti anche piuttosto veloce.



LUNEDÌ-MARTEDÌ Continuerà la fase stabile e mite: cieli sereni o poco nuvoloso praticamente ovunque con rischio di banchi di nebbia, localmente anche fitti, nelle ore notturne e all'alba. Le temperature risulteranno ancora sopra la media con massime diffusamente intorno ai 25-26 gradi anche se di notte il clima sarà più fresco con valori minimi in calo - attendibilità 95%

PEGGIORAMENTO Mercoledì avvertiremo i primi segnali di cambiamento con i primi isolati fenomeni, venti in rinforzo e temperature in lieve calo (ma clima ancora relativamente e massime fino a 23-24 gradi) Sarà soprattutto giovedì che la perturbazione darà i suoi frutti con piogge e temporali e temperature in deciso calo, anche di 8-10 gradi rispetto ai giorni scorsi. In rinforzo anche i venti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 40-50 km/h



La notte di Halloween sarà probabilmente caratterizzata da tempo instabile con rovesci a macchia di leopardo, venti sostenuti e clima piuttosto fresco. Nella giornata di Ognissanti la perturbazione sparerà le sue ultime cartucce in mattinata con residui rovesci, poi il tempo tenderà a migliorare con ampie schiarite: resterà però un clima molto fresco e ventilato - Attendibilità 75%