Tragedia sulla Lecce-Brindisi: auto schiacciata tra due camion, muore una 58enne

La donna, che viaggiava a bordo di una Citroen C3, è morta sula colpo.



Incidente mortale alle 7.30 di oggi sulla Lecce-Brindisi poco dopo lo svincolo per Surbo. Una Citroen C3 è rimasta schiacciata tra due tir e si è accartocciata su se stessa. A perdere la vita Anna Maria Dell'Anna, 58enne di San Cesario. Sul posto per liberarare il corpo della donna sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale insieme ai sanitari del 118 che hanno constatato che la donna è morta sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un tamponamento. Per permettere tutti i rilievi del caso, la statale è stata chiusa al traffico fino allo svincolo di Squinzano.



Foto dal gruppo Whatsapp Protezione Civile Salento