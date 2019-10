San Carlo o Sant'Andrea? Per Acquarica Presicce spunta il nodo del patrono

I due Comuni si sono fusi a maggio ma ancora non è stato deciso il giorno della festa patronale.

Dopo l'avvenuta fusione dei due Comuni, per Presicce e Acquarica del Capo è venuta l'ora di fare i conti con la “fusione” del santo patrono. San Carlo o Sant'Andrea? Questo è il nodo da sciogliere. Una questione che ha che vedere con la devozione popolare – che ovviamente non sarebbe intaccata – ma anche con gli aspetti civili e dunque burocratici. La festa patronale, oltre ad essere una ricorrenza religiosa, è un giorno “rosso” sul calendario che comporta, ad esempio, la chiusura degli uffici pubblici e delle scuole. Come svela PiazzaSalento.it il commissario prefettizio sarebbe intenzionato a fissare la festa per il 16 dicembre, anniversario del referendum sulla fusione dei due Comuni. e giorno in cui la Chiesa onora Sant'Adelaide. Nè San Carlo – patrono di Acquarica – né Sant'Andrea- patrono di Presicce quindi. Una decisione, ancora non ufficiale, che ha creato malumori nella comunità ma che varrebbe soltanto per quest'anno. L'anno prossimo, infatti, il nuovo consiglio comunale potrà deliberare sul tema in maniera definitiva. Per quanto riguarda il patrono vero e proprio di Acquarica-Presicce l'ultima parola spetta alla Curia.