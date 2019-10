Auto elettriche e ibride, provincia di Lecce sotto la media nazionale

Lo studio di Facile.it su dati Aci riguardano tutte le province italiane.

La provincia di Lecce fanalino di coda per quanto riguarda la diffusione di automobili “green”. Lo dice l'analisi di Facile.it su dati ACI. A dicembre 2018 le autovetture elettriche e ibride presenti nella regione erano appena poco più di 4.640, vale a dire lo 0,20% del parco auto circolante in Puglia. La percentuale non solo risulta essere ben al di sotto del valore nazionale (0,66%), ma fa anche guadagnare alla regione il sedicesimo posto nella classifica italiana.